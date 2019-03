Julión Álvarez sigue vetado de las plataformas digitales

El caso por "lavado de dinero" sigue abierto

En agosto de 2017 Julión Álvarez fue señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavado de dinero. Desde entonces no ha podido presentarse en el país y su música está vetada de plataformas digitales.

Aunque el cantante chiapaneco ha retomado su carrera en México y se dice libre de responsabilidades, no es posible escucharlo en sitios como YouTube o Spotify, aunque recientemente aparecieron temas suyos.

Julión se apresuró a aclarar que ni la compañía de discos, ni él, fueron responsables de subir material a la red, pues siguen imposibilitados legalmente.

“Desgraciadamente no es algo que pertenezca a nosotros, lo subió alguien externo, no fue la compañía… no dudo que lo tumben, si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos subido todo, el nuevo material”, dijo el cantante a Ventaneando de TV Azteca.

“Nosotros seguimos buscando cómo llevar nuestra música a la gente, aportamos todo lo que nos piden para las investigaciones”, explicó sobre el proceso que lleva aún en la Unión Americana.

Al igual que Julión, el futbolista Rafael Márquez fue señalado por blanqueo de dinero de procedencia ilícita, aunque en México ya se ha desahogado el proceso y llevan su vida y negocios casi de manera normal.