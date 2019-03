Yanet García: La chica del clima se deja tocar el trasero musculoso en Instagram y causa ‘envidia’

La presentadora de Televisa quiere dejar claro si está operada o no

Una de las dudas más grandes del medio del espectáculo es si los glúteos de Yanet García son reales. Para probar si la conocida “chica del clima” estaba completamente natural, Cecilia Galliano (incitada por Orlando Segura) tocó su trasero con las dos manos durante una pausa del programa “Hoy” de Televisa.

Ambos le dijeron a García que “mostrara” y ella no tardó en mover la colita para Segura que grababa el momento. “Es natural para la envidia de toda la gente”, dice Galliano. “Tiene músculo… es verdad”, dijo cuando al fin logró tocar.

Y @IamYanetGarcia prueba que su trasero es puro músculo, lo comprobó @ceci_galliano video tomado por @OrlandoSegura pic.twitter.com/INvA3P64fA — El Cheeseme (@elcheeseme) March 27, 2019

En distintas ocasiones se ha cuestionado si Yanet se ha operado y en diciembre abordó el tema en su red social dejando claro que todo ha sido a base de dieta y ejercicio.

“Demuestro que no son operadas todos los días haciendo mucho ejercicio y alimentándome sanamente. Si fuera tan fácil, cualquier persona lo tuviera y parte de mi éxito es que lo he hecho con mucho esfuerzo. Me ha costado nueve años de mi vida y estos son los resultados. (Que digan que son operadas) hasta me halaga, digo ‘ay, ¿tan bien están?’“, comentó García.

“No soy la única chica que tiene un buen trasero. Más allá de verte bien físicamente, es sentirte bien contigo misma y eso es lo que más me gusta“.