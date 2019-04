Chicago tendrá su primera alcaldesa afroamericana y abiertamente gay

... y más noticias en El Mundo en 2 minutos

La Calle TV te resume a diario en video las noticias del día en dos minutos:

ESTADOS UNIDOS

Trump renuncia a reformar la sanidad antes de las presidenciales de 2020. El presidente de Estados Unidos adelanta que los republicanos están trabajando en una nueva propuesta que será votada justo después de las elecciones.

Lori Lightfoot, una ex fiscal federal y abogada en ejercicio de 56 años, superó a Toni Preckwinkle, también afroamericana, por un amplio margen de 74% contra 26% de los votos en los resultados preliminares en la segunda vuelta que se disputó este martes en Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos.

INTERNACIONALES

Human Rights Watch exhortó a Ecuador a despenalizar el aborto en casos de violación. El Congreso ecuatoriano analiza desde octubre pasado una modificación al Código Integral Penal (COIP) para ampliar las causales de aborto en la nación de mayoría católica

DEPORTES

Russell Westbrook se transformó en el segundo basquetbolista en toda la historia de la NBA en promediar un triple-doble. Es decir: 10 o más unidades en algunos de los rubros estadísticos. La histórica marca se había logrado por única vez en 1968.

ENTRETENIMIENTO

El grupo sueco ABBA anunció el lanzamiento de una nueva canción a finales de año. La banda ya había anunciado su reencuentro para planear una gira virtual con sus avatares digitales, y que una de las dos nuevas canciones del grupo se titulará “I Still Have Faith in You”.

El servicio de streaming, Netflix informó a sus suscriptores en Estados Unidos un incremento de precio que se verá reflejado en su próximo ciclo de facturación. La compañía había anunciado un presupuesto de $8,000 millones de dólares para nuevos programas y películas en 2018.