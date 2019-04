Creció como hija única y luego descubrió que tenía 30 hermanos

Shauna Harrison siempre supo que no encajaba del todo con su familia; a los 27 años se enteró que sus padres habían recurrido a un banco de esperma para poder tenerla

Shauna Harrison es una mujer de 42 años y cuando tenía 27, sus padres le revelaron que para poder traerla a este mundo, tuvieron que recurrir a un banco de esperma, sabiendo así que en realidad, su padre biológico era otro hombre y no el que la había criado.

Fue así como Shauna se dio a la tarea de investigar más acerca de sus orígenes, sobre todo porque tenía muchas dudas respecto a temas de salud y condiciones hereditarias, pero sobre todo, saber si en la faz de la Tierra tenía algún medio hermano, algo que le hacía mucha ilusión pues creció siendo hija única.

Según contó a CNN, Harrison se dio de alta en un sitio web que justamente se dedica a rastrear códigos genéticos de personas que quieren conocer sus verdaderos orígenes.

En los últimos dos años, pasó de vivir su vida como hija única a descubrir a través de un servicio de pruebas de ADN que es una de 30 personas que comparten el mismo padre biológico. Fue así como descubrió que efectivamente, tenía un medio hermano.

Pero al poco tiempo, dicha agencia volvió a contactar a Shauna para indicarle que habían encontrado que en realidad no tenía solo un medio hermano, sino que eran 30 en total, cuyas edades van entre los 24 y 41 años, y que la gran mayoría viven en el área de San Francisco, California.

“Es un sentimiento muy raro — es la única palabra que se me ocurre– cuando nos conocemos, porque sabes que compartes ADN con ellos”, dijo Harrison acerca del momento que vivió cuando a algunos de sus medios hermanos, ya que durante muchos años sintió que no encajaba del todo con su familia y ahora encontró personas que no solo se parecen a ella, sino que comparten gustos y afinidades.

Shauna y el resto de sus hermanos no se cierran a la posibilidad de que pueda ver por ahí algunos más.