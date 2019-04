Impresionantes imágenes de violencia contra mujeres llegan al Museo del Holocausto

La exposición da voz a mujeres sobrevivientes de violencia de masas y genocidio perpetrado en varios países durante más de 70 años

El Museo del Holocausto de Los Ángeles y Yahad-In Unum presentan el debut en el sur de California de una exposición conmovedora y poderosa llamada Mujeres en el frente de la violencia en todo el mundo, y que se extenderá hasta el 11 de agosto de 2019.

La exposición busca dar voz a mujeres sobrevivientes de violencia de masas y genocidio perpetrado en varios países durante más de 70 años.

Los 19 retratos y extractos del testimonio representan a las sobrevivientes judías del Holocausto por balas en Europa del Este, mujeres romaníes sobrevivientes del Porajmos, el genocidio contra los romaníes durante la Segunda Guerra Mundial, mujeres indígenas de Guatemala, víctimas del conflicto armado interno en la década de 1980, y mujeres sobrevivientes de Yazidi, víctimas de ISIS en Irak hoy.

Curada por Yahad-in Unum, la organización internacionalmente reconocida que se centra en descubrir y denunciar el genocidio, la exposición se realizó en museos de Nueva York y Guatemala antes de su debut en Los Ángeles.

“De nuestras investigaciones sobre las víctimas del genocidio y la violencia masiva, Yahad ha visto que las mujeres han sufrido de una manera distinta: como víctimas de violencia sexual, aborto forzado, esterilización o esclavas sexuales”, explicó Marco González, Director Ejecutivo de Yahad. “La violencia contra las mujeres durante los asesinatos en masa y el genocidio es un tema por derecho propio que debe ser estudiado por los estudiosos y más conocido por el público en general”.

“El tema de la violación de mujeres judías durante el Holocausto generalmente no se discute”, dijo Beth Kean, Directora Ejecutiva del Museo del Holocausto de Los Ángeles. “Estamos orgullosos de unirnos a Yahad-In Unum para llamar la atención sobre el tema pasado por alto. “Las experiencias universales de mujeres victimizadas durante el Holocausto y otros genocidios. Esta exposición es una contribución importante al contar la historia de mujeres de diferentes naciones y diferentes tiempos que comparten la experiencia de llevar un pasado doloroso y traumático”.

Women in the Frontline of Violence Worldwide se inauguró en el Museo del Holocausto de Los Ángeles con un evento especial el domingo 14 de abril con González y Sandra Gruner-Domic, PhD, investigadora del genocidio guatemalteco, y Beth Kean, Directora Ejecutiva del Museo del Holocausto de Los Ángeles .

La admisión tanto al museo como al evento de apertura es gratuita, pero se requiere una reserva de evento. Para obtener más información sobre el evento puedes ingresar la página del Museo del Holocausto.