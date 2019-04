La Víbora: ¿La Gaviota y Eduardo Yáñez de romance?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Oigan, ¿ustedes creen que la Gaviota y Eduardo Yáñez tengan un romance? Porque si es así, qué bajón de categoría de la Gaviota.

Imagínense, ya bastante está sufriendo ahora que ya no puede viajar en avión de lujo, con comidas de tres mil dólares en cada trayecto y estilista particular hasta para ir de compras a Beverly Hills. Eso es bastante traumático como para poder relacionarse con un piojo que además de ser un fracasado en Hollywood tiene una reputación de violento.

Yo sí siento feo por la Gaviota. Cómo es que vivió los mejores seis años de su vida y ahora tiene que aguantar ser la mofa de media humanidad solo porque su ex se fue a vivir a una mansión de lujo a Madrid con una chica 20 años menor que él. Mientras tanto, ella tiene que ponerse hasta gorra en los aeropuertos para que no vean que está viajando en una aerolínea patito en clase turista. Y lo peor, que tiene que hacer fila para abordar porque como ya no es primera dama, pues ya no tiene privilegios. ¡Ay, qué triste situación!

Ahora, yo no dudo ni tantito que Eduardo ande tras los huesitos de la Gaviota porque siempre que habla de ella se pone como el icono de los ojos de corazoncito. Que es una buena amiga, que es buena madre, que es buena compañera. Y puede que tenga razón, nomás que no me salga con que también es buena actriz.

Ahí sí ya no. Es dizque actriz, si es que a lo que hace así se le puede llamar. Porque ni siquiera cuando salió a defender a su entonces marido, cuando el escándalo de la casa blanca, se la creímos. Para lo que sí ha sido buena es para hacer el ridículo, y eso no es actuado porque le sale muy bien.

Es que ni siquiera me imagino a esa pareja junta. ¿Cómo reaccionarían las hijas de la Gaviota, que ahora tendrían un medio hermano más loco que una cabra? ¿Se acuerdan de él?, el indirectamente causante de la agresión de Eduardo a un reportero de espectáculos. Como que eso no es muy de caché que digamos. Esas chicas, acostumbradas a modelar ropa de diseñador, a viajar por todo el mundo y a asistir a cenas con importantes celebridades, ahora tendrían que decir que tiene un papá equis, casi, casi un don nadie comparado con su anterior padrastro, el expresidente mexicano.

Por lo tanto, se me ocurrió una idea: ¿por qué no promovemos un hashtag para buscarle novio a la Gaviota? ¿Qué sugieren? Yo diría algo así como #DiCaprioparalaGaviota o #QueremosaBradPittparalaGaviota.

Estoy segura que algo saldrá, no perdamos la esperanza. Ella merece vida de reina, y no el gaviotazo por el que pasa actualmente.