Riley Howell trató de detener al pistolero en UNC Charlotte y murió como un héroe

El estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte derribó al tirador y salvó vidas... a cambio de la suya

Los dos estudiantes que murieron en un tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte han sido identificados como Ellis “Reed” Parlier, de 19 años, y Riley Howell, de 21 años.

La policía elogió a Howell como un héroe por tener el coraje de luchar contra el pistolero, reporta KVOA.

Howell “llevó la pelea al asaltante” y “sacó al agresor”, dijo el jefe de policía de Charlotte-Mecklenburg, Kerr Putney, en una conferencia de prensa. Si no fuera por lo que hizo Howell, dijo, el agresor “podría no haber sido desarmado”.

“Desafortunadamente él dio su vida en el proceso, pero su sacrificio salvó vidas”, dijo Putney.

Los que realmente conocieron a Riley Howell dirán lo mismo. “Siempre fue capaz de poner a los demás antes que a sí mismo y nunca dudó en ayudar a nadie que lo necesitara”, dice una declaración publicada por su familia.

Entonces, cuando un hombre armado entró en su salón de clases en UNC Charlotte la noche del martes y abrió fuego, los funcionarios dijeron que Riley se sacrificó para salvar a sus compañeros.

El jefe de policía de Charlotte-Mecklenburg, Kerr Putney, dijo que Riley recibió un disparo mortal mientras intentaba confrontar físicamente y detener al tirador.

La familia Howell mencionó que su hijo se apresuraba a hacer amigos. “Era el tipo de persona que sabías que cuidaría de ti en el momento en que lo conocieras, y siempre lo hizo”, dice la declaración.

Riley también tenía una novia a largo plazo a quien amaba con fiereza. “A los 21 años, Riley Howell era un niño grande, que amaba la vida, su familia y su alma gemela Lauren. “Era el protector de todos, siempre defendiendo lo que creía y prestando un fuerte respaldo a los necesitados”, dijo la familia sobre Riley.

Lauren también escribió una nota rápida sobre Riley en su página de Facebook. Se leía:

Simplemente no tengo ninguna palabra. Sigo con la esperanza y la esperanza de despertar de este horrible sueño, pero sé que no lo haré. No sé qué hacer, pero le agradezco a todos los que están contactando a su familia, a mi familia ya mí. Mantennos en tus pensamientos para los días oscuros por venir.

Los cuatro estudiantes heridos durante el tiroteo fueron identificados por la universidad como Sean DeHart, 20, y Drew Pescaro, 19, ambos de Apex, N.C .; Emily Houpt, 23, de Charlotte; y Rami Alramadhan, de 20 años, de Saihat, Arabia Saudita.

El martes, Trystan Terrell, de 22 años, fue acusado de dos cargos de asesinato y cuatro cargos de intento de asesinato.

Aún no se conoce el motivo del tiroteo que tuvo lugar el último día de clases, en un aula, pasando de la confusión al caos, según un estudiante de segundo año que dijo que estaba allí.

Ese estudiante, Tristan Field, dijo a CBS News que cree que el tirador se sentó con los otros estudiantes durante unos 10 minutos antes de abrir fuego.

“De repente, sin previo aviso, nadie gritó, nada. Esta arma comenzó a sonar”, dijo Field.

Hasta 50 estudiantes intentaron salir por una sola puerta, dijo.