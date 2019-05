Harvard, Stanford y otras siete universidades súper prestigiosas se ‘pelean’ por un mexicano

Ocho universidades le ofrecieron cubrirle el 100% de sus gastos de matrícula

Un mexicano se ha convertido en el objeto de deseo de nueve de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Su nombre es Daniel Marín Quiroz y su desempeño académico es tan bueno, que todas le han ofrecido becas para que estudie con ellas.

Las universidades en las que Daniel fue aceptado son Harvard, Stanford, Yale, Columbia, University of Pennsylvania, Duke, Brown, Dartmouth y Rice University. Seis de éstas son parte del ‘Ivy League’, un grupo de ocho colegios privados que están entre las mejores de Estados Unidos.

Para que te des una idea de lo codiciado que es el joven mexicano por estas importantes instituciones, cabe señalar que todas ellas le ofrecieron una beca del 100%, con excepción de Yale que le propuso cubrirle el 92% de sus gastos de colegiatura.

Además, Harvard y Stanford decidieron dar un paso más adelante, y también le han ofrecido cubrirle los gastos de residencia y comida por todo el tiempo que duren sus estudios.

“Columbia y Yale me han invitado a Nueva York y New Haven, todo pagado, para conocer sus instalaciones. Duke me ha nombrado ‘Karsh International Scholar’, que es una beca todo pagado para estudiar en la universidad”, dijo Daniel, según una publicación del Tecnológico de Monterrey, que es la institución donde el joven estudió la prepa en el Estado de México.

“Rice me nombró ‘Trustee Distinguished Scholar’, que me ofrece también una beca por mérito científico; y Columbia me nombró ‘Egleston Scholar’, que me proporciona tutores personales y financiamiento para investigaciones, viajar a conferencias en el extranjero, o financiar proyectos personales, como una startup”, añadió el mexicano.

Aunque hasta la fecha Daniel no ha dicho a quién le dará el anhelado sí, ha confesado que está decidiéndose entre dos universidades principalmente: Harvard y Standford.

En cualquiera de estas dos que elija, planea enfocar sus estudios en economía, ciencias computacionales y física teórica.

–También te puede interesar: Programa de USC enseña yoga a niños de bajos recursos para superar el estrés crónico