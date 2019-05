Alejandra Espinoza tiene problemas con sus senos tras cirugía estética

La presentadora de Univision tendría que operarse de nuevo

Alejandra Espinoza confesó recientemente que se tuvo que someter a una nueva cirugía estética para cambiar el implante de sus senos tras 10 años. Pero ahora tras la nueva operación tendría que someterse a otra por presentar problemitas.

“Estoy teniendo un problemita con una de ellas y parece, todavía no estoy segura, que van a tener que hacerme una cirugía nuevamente“, dijo la presentadora de Univision.

Por el momento, Espinoza dijo que tendrá que esperar a que baje bien la inflamación para que con el consejo de su cirujano pueda saber cual sería el siguiente paso.

“Todavía estoy un poquito inflamada se supone que tienden a bajar un poco más entonces ya cuando pase todo el tiempo que tiene que pasar para que el músculo esté como tenga que estar es cuando el doctor va a decidir si me las voy a operar o no me las voy a operar otra vez. No las dos, una nada más. Pero pues tengo que esperar”, añadió.