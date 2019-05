Estos son los mejores deals de autos para este Memorial Day

La lista incluye modelos 2019 y algunos del 2018

Este fin de semana se celebrará Memorial Day en los Estados Unidos, uno de los mejores días festivos para comprar un auto nuevo debido a las múltiples ofertas y promociones que los concesionarios ofrecen con motivo de la celebración.

Aunque los comerciales de televisión y la demás propaganda que alienta a los compradores a animarse a comprar un auto nuevo este día abundan, un reporte reciente de Edmunds, una fuente confiable para consumidores de autos, sugiere que este verano lo mejor de lo mejor no se encuentra en las ofertas de autos nuevos, sino en las de autos usados. Pero si lo tuyo no es los autos usados, U.S. News & World Report ofrece una lista llena de increíbles ofertas que debes aprovehcar este 2019.

¨La lista incluye 15 vehículos con excelente financiamiento o incentivos de devolución de efectivo. U.S. News también lanzó las Mejores ofertas de arrendamiento en el Día de los Caídos en Memoria de 2019, destacando 15 contratos de arrendamiento con pagos mensuales bajos y poco dinero al momento de la firma¨, explica el reporte en su sitio web.

Entre la lista que la publicación ha copilado, se encuentran varios autos con cero porciento de interes a más de 72 meses, mientras que otros autos incluyen bonos en efectivo de hasta $3,000.

Los mejores 15 deals en autos nuevos este Memorial Day Weekend

1 – Kia Sorento 2019

2 – Chrysler Pacifica 2019

3 – Buick Enclave 2019

4 – Ford F-150 2019

5 – Subaru Outback 2019

6 – Hyundai Sonata 2018

7 – Ram 1500 2019

8 – Toyota Highlander 2019

9 – Dodge Challenger 2018

10 – Hyndai Kona 2019

11 – Chevrolet Colorado 2018

12 – Nissan Altima 2019

13 – Mazda MX-5 Miata 2019

14 – Ford Escape 2019

15 – Kia Soul 2019

