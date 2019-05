¿Y esa mano? Reveladora foto de Alejandra Guzmán con exnovio de su hija Frida Sofía

Mucho se ha rumorado de un supuesto romance entre Ale Guzmán y Christian Estrada, ¿será que esta foto lo confirma?

Salió a la luz una nueva fotografía de Alejandra Guzmán junto a Christian Estrada, exnovio de su hija Frida Sofía; la imagen, dada a conocer por la periodista Nelssie Carrillo, aviva los rumores de que entre la rockera y el joven existe un romance.

En la foto, ‘La Guzmán’ y Estrada se encuentran en una playa y posan abrazados como dos buenos amigos, tal como han alegado que son; sin embargo, hay un detalle que llama mucho la atención: la hija de Silvia Pinal sostiene a la expareja de su hija por debajo de la cintura y casi le toca el trasero.

Recientemente Christian Estrada negó en un comunicado mantener relación amorosa alguna con Alejandra: “Sobre la señora Guzmán solo puedo decir mi experiencia con las pocas veces que la he visto, tiene mi admiración y respeto, como madre, persona y como profesional. Sobre su hija, mi eterno cariño y gratitud por los excelentes momentos, de los malos no me acuerdo”.

Ante los constantes rumores, Frida Sofía sugirió que entre su mamá y su ex sí existe un romance: “Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por ésta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación“, señaló para una publicación mexicana.

