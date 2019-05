Hija de Rafael Amaya en ‘El Señor de los Cielos’ rechaza regresar a narcoserie de Telemundo

Gala Montes rechazó ser parte de la séptima temporada

Gala Montes había estado emocionada de regresar a “El Señor de los Cielos” en la séptima temporada de la narcoserie de Telemundo. La actriz daba vida a Luzma, una de las hijas del personaje titular que interpreta Rafael Amaya.

Su regreso era casi un hecho ya que Montes apareció en el preventivo de la nueva temporada que presentó la cadena hispana como parte de la nueva programación.

Los fans estaban entusiasmados de volver a ver al personaje pero la propia actriz ha confirmado que rechazó participar en la nueva temporada.

“Se había especulado que iba a estar en la séptima temporada de ‘El Señor de los Cielos’ y sí, sí iba a estar. De hecho, participé en el tráiler que se presentó en el Upfront 2019. Yo todavía no había firmado contrato cuando grabamos eso“, dijo la actriz en un video en Instagram.

“Había estado esperando a que me enviaran los libretos así que cuando los leí decidí no hacerlo porque se veían afectados mis intereses“, agregó.

Gala Montes pudo leer los libretos de la nueva temporada de “El Señor de los Cielos” y no estuvo de acuerdo con la dirección que tomaría su personaje.

“Yo sé que es un personaje muy querido por todos ustedes y neta que estoy super agradecida por todo su apoyo. Estaba muy emocionada de participar pero creo que no era lo que esperaba y no quiero defraudarlos. Decidí no participar en esta temporada de ‘El Señor de los Cielos’ y quiero agradecerlos mucho por todo su apoyo. No puedo creer que después de tantos años sigan pidiendo a Luzma y la quieran y estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de interpretarla”, concluyó.