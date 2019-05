Atacan a insultos a Daniel Bisogno por ‘chiste’ sobre abuso sexual de Ellen DeGeneres

El conductor de "Ventaneando" vuelve a crear polémica por sus comentarios

Daniel Bisogno volvió a caer en la polémica por sus comentarios absurdos dentro del programa “Ventaneando” de TV Azteca. En uno de los segmentos del programa de espectáculos comandado por Pati Chapoy, el siempre controversial comentarista hizo una broma de mal gusto sobre el abuso sexual que sufrió Ellen DeGeneres.

En entrevista con David Letterman, DeGeneres reveló que su padre la había tocado los senos cuando era una adolescente con un falso pretexto.

“Cuando [mí madre] estaba fuera de la ciudad, [mí padre] me dijo que le había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarla, pero que necesitaba tocármelo“, relató la famosa conductora. “Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y… En cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó otra vez y otra“.

Durante el segmento de “En Corto”, Bisogno dio la noticia y terminó con un chiste de mal gusto aseverando que eso fue lo que la convirtió en lesbiana. En las redes sociales se ha vuelto todo un tema contra el conductor con ataques e insultos.

Penoso. Está gente no se entera q esos comentarios están fuera de lugar , la misoginia, el machismo exacerbado deberían ser motivo de multas y disculpas públicas . — José Daniel Figueroa (@jdanfigueroa) May 30, 2019

De verdad no se como este tipo sigue "vigente" y la gente lo considera "divertido" o cómo alguien podría fijarse en alguien como él, tan desagradable y misógino.

Que asco de tipo, porque ni persona se le puede llamar. — 𝙽𝚒𝚗𝚊 𝙰𝚜𝚊𝚛𝚘𝚟𝚊 (@byalexnava) May 30, 2019

Que patético es este hombre — Leon Ricardo (@Arq1ric) May 30, 2019

Que persona tan tonta la verdad deberían sancionarlo por tal cosa — Apofhispt21 (@Apofhis1) May 30, 2019

Que pena que este señor haga ese tipo de comentarios no fuera a él al que le pasan las cosas, por qué se hace la victima @CONAPRED ojo ahí señores — Mariposa de Barrio (@labajenni) May 30, 2019