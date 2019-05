Frida Sofía vs Alejandra Guzmán: Laura Zapata, al estilo de Carmen Salinas, comenta sobre pleito ajeno

La hermana de Thalía sabe lo que es vivir un conflicto de familia bajo el ojo público

Laura Zapata se caracteriza por ser una mujer que habla fuerte y contundente y es por eso que se ha convertido en una de las favoritos de los reporteros para preguntarle sobre casos polémicos tal y como lo han hecho con Carmen Salinas. En este caso la actriz sabe muy bien lo que es vivir en el ojo público un conflicto intrafamiliar.

Los medios mexicanos le pidieron una opinión sobre la controversia que hay alrededor de Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía. En estos últimos días se ha intensificado el drama con esta última amenazando a su madre y exponiendo conversaciones privadas.

“Muy triste, a mí no me ha gustado nada lo que ha pasado. Me gustaría que de alguna manera recapacitara cada quien … este pleito entre madre e hija es dolorosísimo. La verdad está muy fuerte, es algo muy penoso, me duele muchísimo”, dijo la hermana de Thalía a “Ventaneando”.

La villana de telenovelas como “La Gata” y “María Mercedes” le envió un mensaje tanto a Frida como a Alejandra.

“Yo le diría a Frida que todo lo que tiene se lo ha dado su madre, que recapacite un poco”, expresó mientras que a Alejandra le aconsejó: “Dile a ese chico: ‘oye … adiós porque no quiero hacer sufrir a mi hija’”.

Laura también espera que “se componga todo porque son gente muy querida para todos nosotros” y agregó que no cree que la Guzmán ande con un ex de su hija y espera no estar equivocada sobre su evaluación.