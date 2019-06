¿Sexy y peligrosa? Acusan a esta alcaldesa de amenazar a rivales en Michoacán

Regidores acusan que les ha mandado mensajes intimidatorios

Regidores del ayuntamiento de Nahuatzen en el estado de Michoacán, en México, acusan a Mayra Lucía Morales Morales, alcaldesa sustituta como quien está detrás de una serie de amenazas de muerte por diversas vías.

Mayra Lucia Morales, alcaldesa sustituta de Nahuatzen; Hugo Alberto Hernández Suárez presidente provisional de Zitácuaro https://t.co/GzBl5YqBcR pic.twitter.com/fpsqTTm9Ca — Portal Michoacano (@Portal_Mich) May 22, 2019

Los afectados, dicen que las amenazas son por no entablar un diálogo con Morales Morales el días después de que llegó al gobierno.

Se trata de José Juan Flores Rodríguez; Israel Álvarez Martínez y Verónica de la Cruz Estrada, todos de diversos partidos políticos quienes se sienten aludidos por los mensajes que han recibido principalmente vía mensajería.

Denuncian regidores de Nahuatzen amenazas de muerte por exigir informe de cuentas trimestrales de Tesorería https://t.co/tMawyLfb5v pic.twitter.com/UR2iADjQiP — Respuesta (@respuestamich) May 25, 2019

“Aquí no hay más que piensen en sus vidas, no le jueguen tanto al nombramiento, ya está y no les queda más que trabajar, hay gente muy poderosa para que estén con sus mamadas, no es amenaza, es aviso. Si se lleva a cabo la conferencia mañana, aténganse a las consecuencias, vamos por ti, por Israel y José Juan”, (sic) se leen en los mensajes.

Los afectados señalan que han recibido estas amenazas porque no quieren participar en sus actos públicos

Ante las amenazas, los afectados dicen que realizarán una denuncia ante las autoridades para que quede constancia de que si les ocurre algo, ella estaría detrás de lo que les pueda suceder.