Deja México por NY: Yalitza Aparicio rompe el silencio tras polémica sobre cambio

La actriz aclara la polémica alrededor de su mudanza

Yalitza Aparicio ha estado envuelta en una nueva polémica después de que se diera a conocer que dejaba México. La actriz nominada al Oscar tuvo muchos detractores con algunos diciendo que la fama ya se le había subido.

La razón de que se va de su país algún tiempo fue clara, quiere aprender inglés. Aparicio reiteró en una entrevista que solo abandona su país de origen por un tiempo ya que quiere sumergirse en aprender bien el inglés para que así se le puedan abrir más posibilidades en Hollywood.

“Dejarlo no, totalmente no, solamente me voy a retirar unos días. Necesito ponerme un poco las pilas en el inglés. No es lo mismo estudiarlo algunas horas y regresar a tu español, si necesitas este tiempo de estar conviviendo con las personas y hablar totalmente en inglés. Es algo que te abre más las puertas“, explicó Yalitza a la periodista Nelssie Carrillo en el aeropuerto de Los Ángeles.

Yalitza también aclaró que su próximo proyecto no será ni con el director Guillermo del Toro, ni en escena con Diego Luna. A pesar de recibir muchas críticas, la actriz de “Roma” ha aprendido a lidiar con ellas.

“Bienvenido todo tipo de critica, de eso se aprende. Simplemente me agrada que haya una diversidad de opiniones“, añadió.