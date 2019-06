Video del futurista concepto de Pontiac que se presentó en los 60 y permaneció 40 años oculto en un almacén

Fue encontrado en el 2011 y ahora hace su aparición en la provincia donde se lleva a cabo el evento de autos más prestigioso de todos

Un concepto futurístico de Pontiac que fue fabricado en los 60s para mostrarse en un autoshow aparece en un video de YouTube para demostrarnos lo increíble que hubiera sido si el modelo se hubiera fabricado en gran escala.

Según explica el video, este auto es un barnfind, término utilizado para describir a los autos clásicos que fueron abandonados y luego encontrados, pues permaneció 40 años escondido en un almacén hasta ser descubierto en el 2011.

Se trata del Viviant 77 Roadster de 1965 que diseño Herb Adams para la ahora extinta compañía americana Pontiac.

El video toma lugar en Villa d’Este, Italia, donde se lleva a cabo el evento de autos más exclusivo y lujoso del planeta: el “Concorso d’Eleganza Villa d’Este” (Concurso de elegancia de la villa del Este), donde se presentan los 50 autos más bellos del planeta.

Aunque desconocemos cómo es que el auto terminó en las manos de su actual dueño – probablemente un coleccionista – y no en un museo, las imágenes muestran que el auto pudo haber trascendido por muchas generaciones, pero que tal vez no lo hizo debido a su look futurista que en aquel entonces no se adaptaba al estilo de vida de los norteamericanos.

“Lo que ves aquí es el único Pontiac Vivant 77 Roadster de 1965; Un prototipo construido por Herb Adams. En este video, verás que el auto arranca su motor V8 de 6.0 litros y maneja alrededor de Villa d’Este para que puedas ver el auto un poco, ¡además de escuchar el sonido del motor!¨, explica la descripción del video.

***

Te puede interesar: