VIDEO: Sicario ejecuta a pareja en Cancún; horas después AMLO niega violencia

En las imágenes se ve cómo el matón le quita la vida a balazos a mujer y hombre en plena calle

En Cancún (municipio de Benito Juárez), en el estado de Quintana Roo, en México, cámaras de seguridad captaron el momento en que un sicario comete una doble ejecución muy al estilo de los ajustes de cuenta del narcotráfico.

Los hechos ocurrieron este domingo por la noche en la Región 92, en la avenida Miguel Hidalgo, conocida como la Ruta 5, por los habitantes de la zona.

Vídeo, Momento en que Sicario ejecuta a pareja que caminaba en la Región 92 de #Cancúnhttps://t.co/gbfOX6uEKJ pic.twitter.com/FnJh1qzkfG — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) June 24, 2019

En las imágenes grabadas cerca de una gasolinera, se aprecia cómo el sicario dispara contra un hombre y una mujer, quienes recibieron múltiples balazos por lo que fallecieron en plena calle.

Este ataque a balazos alertó a las corporaciones policíacas y a pesar que hubo una fuerte movilización policiaca, y de que posteriormente paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, ya solo llegaron a confirmar que las víctimas no tenían signos vitales.

Las primeras versiones señalaron que los agresores viajaban en un automóvil donde también escaparon sin dejar rastros.

El crimen ocurrió a pesar de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encontraba en dicho estado como parte de una gira de trabajo, pues horas después fue en esa entidad donde ofreció su famosa conferencia mañanera.

En ella, López Obrador respondió un tanto enojado a una reportera que le cuestionó por supuestas cifras maquilladas en materia de seguridad en Quintana Roo, ya que el Gobierno Federal y el local afirman que los homicidios dolosos han bajado.

“Yo no digo mentiras, siempre hablo con la verdad y siempre he considerado la honestidad como valor fundamental… acerca de la inseguridad yo todos los días tengo la información del país, no me dejo engañar, por eso no delego… Personalmente, todos los días, de todos los estados, y en efecto, meses anteriores Quintana Roo estaba colocado como un estado con alta incidencia delictiva, como Jalisco, como Guanajuato, com Baja California… No me entregan una tarjeta o lo veo cada semana, yo lo veo todos los días”, dijo López Obrador.