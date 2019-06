VIDEO: Cártel de los Viagras retan a “El Mencho” y el CJNG, les muestran lo que les espera

Le piden al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que salga de donde se esconde

Supuestos sicarios del grupo del narcotráfico conocidos como Los Viagras o también identificaos como La Nueva Familia Michoacana (LNFM) retaron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“, o “El Señor de los Gallos” a un enfrentamiento en la comunidad de La Ruana, ubicada en el municipio de Buenavista en el estado de Michoacán.

En redes sociales circulan los videos donde se aprecia a varios hombres con armas de grueso calibre, presuntamente en las inmediaciones de La Ruana, lugar donde en las últimas semanas se han registra enfrentamientos entre ambos grupos.

Los Viagras o "LNFM" Se Graban Patrullando La Ruana Michoacàn, Ante la ausencia de la Autoridad y Retando Al "CJNG" pic.twitter.com/l7x8ysuKSO — John Walas (@JohNWalaSS) June 28, 2019

En las grabaciones, los involucrados tienen la precaución de no tomarse el rostro pero cada uno reta a los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y aseguran que no les tienen miedo y que están preparados con armas y personas para enfrentarlos.

Algunos de ellos hasta nombran a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación a mientras les muestran las armas con las que prometen asesinarlos.

“Hacen videos amenazando pero nada más no lo hacen, no salen. Aquí estamos en La Ruana y ustedes no aparecen (…) tenemos patrullando toda la zona”.

#LaRuana #FelipeCarrilloPuerto #Michoacan VIDEO2 Via RS Los Viagras o "LNFM" Se Graban Patrullando El Municipio Ante Ninguna Autoridad y Retando Al "CJNG" Diciendo Que "El Mencho Les Pelaba La Verga" pic.twitter.com/5xQ2t8cdwJ — El Blog del Narco (@NarcoBlogger) June 27, 2019

Al final de otra de las grabaciones los miembros de Los Viagras gritan que no le tienen miedo a “El Mencho” y le exigen que salga de donde se esconde para enfrentarse a ellos.

“El Mencho nos pela la ver… y ching… a su madre todos los jaliscos, aquí el Mencho nos la pe…, puro FM (Familia Michoacana)”, finaliza el video.

El Cártel de Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación liderado por “El Mencho” han protagonizado cruentos enfrentamientos con un saldo de varios muertos.

