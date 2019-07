Chiquis Rivera exige una disculpa de medios como ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision

La recién casada culpa a los medios por el zafarrancho en su boda

Ahora que Chiquis Rivera está a la Ciudad de México para promocionar su nuevo material discográfico, de donde se desprende el tema y video de “Anímate y verás”, se le ocurrió la puntada de decir que necesita una disculpa pública de parte de los medio de comunicación. Y es que ella considera que los reporteros causaron el zafarrancho que se armó en su boda, hace dos semanas:

“Quiero que me pidan una disculpa pública. Me siento muy decepcionada por lo que pasó, la verdad no me importa el veto”, dijo la hija de Jenni Rivera. Y es que tras el escándalo que se armó en su boda hace dos semanas, Chiquis salió a dar la cara en sus redes sociales y explicó que todo este zafarrancho fue por culpa del camarógrafo del programa de espectáculos “El Gordo y La Flaca“, quien fue violentado por la seguridad de la pareja, como se vio en un video.

La Chiquis también dejó claro que no vendió su boda: “La gente me dice: ‘¡Ah, lo vas a subir en tu canal de YouTube! Vas a hacer dinero’. Pero en realidad uno no hace dinero en YouTube, tienes que tener millones de seguidores”, dijo.