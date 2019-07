VÍDEO: Abuela confunde juguetes sexuales con calcetines térmicos, ¡no podrás dejar de reír!

Algunos juguetes sexuales son tan extraños en sus formas y materiales que se puede confundir su función y uso

Probablemente, pocas personas mostrarían su intimidad sin problema alguno. Mucho menos dejarían que personas cercanas vieran lo que tienen guardado en el celular o lo que tienen escondido en el dormitorio. Tener secretos es normal, ¿pero serías capaz de sobrevivir si son expuestos a la luz?

Imagina que no solo alguien descubre tus juguetes sexuales, sino que ese alguien es tu abuela y los agarra pensando que son algo bien distinto.

Eso mismo le pasó a un joven japonés, que vio cómo su abuela llevaba en los pies sus “vaginas de goma”. La pobre mujer los agarró y pensó que eran calcetines. La anciana tenía frío en los pies y al verlos no lo pensó dos veces y se los enfundó.

El chico, al ver a su abuelita con las fundas rosas, no pudo más que grabarlo y colgarlo en redes sociales. Su post se hizo viral, ¡cómo no!

Luego también reconoció que, para convencer a la abuelita de que debía quitarse esos calcetines tan calentitos, tuvo que confesarle lo que realmente eran y para qué servían.

No sabemos qué dijo la mujer, pero lo que sí es seguro es que la tarea de extracción de los “calcetines rosados” no fue fácil. Además, quedaron tan laxos que ya no podían volver a usarse para lo que realmente servían.