A mi hermano lo torturó la Marina, acusa Emma Coronel, esposa de El Chapo

También habla de un hecho que le duele mucho y que le pasó por el amor a "El Chapo"

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, hizo nuevas revelaciones a unos días de que se dicte sentencia en contra del exlíder del Cártel de Sinaloa.

En entrevista para el semanario mexicano Proceso, aseguró que meses antes de que detuvieran a su esposo, a uno de sus hermanos, integrantes de la Marina mexicana lo torturaron, en el municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa, en México, para que les dijera dónde estaba “El Chapo” Guzmán.

“Unos meses antes de que fuera detenido Joaquín. Querían que a fuerza les dijera dónde estaba, y eso sí me da miedo, porque yo sé cómo fue torturado. Esas cosas me dan miedo, las violaciones, como se dice”, reveló Coronel en la charla.

En la entrevista también habló de sus miedos y de violaciones a los derechos humanos de los que dice ella y su familia han sido víctimas.

Señala que se siente culpable de que su padre y su hermano mayor estén en la cárcel pues dice que eso es porque son sus familiares, pero que en realidad ellos no han hecho nada indebido y que es por el el amor a “El Chapo“.

De igual manera dice que las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses no han procedido en su contra porque no hay pruebas en contra de ella, si no ella también estaría en la cárcel.

También desconoce qué haya llevado a hablar en contra de su esposo a la mayoría de los que testificaron en el juicio, en especial su compadre Dámaso López alias “El Licenciado“, quien supuestamente estuvo por un tiempo al frente del Cártel de Sinaloa, pero cuyo reinado duró poco tiempo pues también fue detenido ye extraditado a los Estados Unidos.

Otra de los hechos que revela en la plática es que le duele ver a su esposo en la cárcel pues no está bien al estar alejado de su familia.