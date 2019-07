3 cosas que debes hacer si amas tu trabajo pero odias a tu jefe

Llevar una buena relación con tu superior es primordial para avanzar en tu carrera

Hay empleos en donde simplemente no puedes entenderte con tu jefe, y eso podría afectar tu desempeño y hasta el ambiente de trabajo. El problema es que quizás estés en una industria que realmente te gusta y no quisieras dejar sólo por no llevarte bien con una persona.

Si estás en este predicamento, te compartimos algunos pasos que podrías considerar para cambiar la situación y lograr congeniar profesionalmente con tu superior.

1–Estudia a tu jefe

Los problemas con los jefes muchas veces se deben a que tú y él tienen hábitos y personalidades diferentes. Por eso, al estudiar el comportamiento de tu superior, podrías encontrar la forma de llevarte mejor con él.

La idea es que te conviertas en un experto en la forma de ser del jefe. Por ejemplo, fíjate cómo le gusta comunicarse. Si odia los correos electrónicos largos, deja de enviárselos así. Si no tiene buen humor en la mañana, no le pidas cosas a esta hora. Si es orientado a los detalles, verifica muchas veces las cosas antes de entregárselas.

Al cumplir con sus expectativas, podrás ir limando asperezas.

2–Habla con tus compañeros

Si notas que no logras hacer clic con tu jefe, podrías hablar con tus colegas, ya que ellos son una buena fuente de información que te pueden decir cuál es la mejor forma de trabajar con él.

También puedes buscar consejo con otra gente que haya trabajado en la empresa en el pasado. Podrías decir: “Realmente quiero tener éxito trabajando con X, ¿qué me recomiendas hacer?”.

Recuerda que nunca debes hablar de la situación de manera negativa o decir que no te gusta trabajar con tu jefe. En su lugar, discute sobre la situación de manera que muestres ganas de adaptarte.

3–Considera cambiar de trabajo

Si ninguno de los consejos anteriores te funciona, entonces considera conseguir un nuevo empleo, especialmente si tu jefe está impidiendo que asciendas en la empresa.

Es una realidad que, por más que te guste tu trabajo, si tienes al jefe equivocado podrías estar en una situación terrible. Así que empieza a buscar algo mejor en la misma industria y cuando lo encuentres, renuncia de una manera cordial.

–También te puede interesar: 3 negocios que puedes empezar con menos de $1,000