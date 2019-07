Retiran del mercado miles de implantes de senos relacionados a un raro tipo de cáncer

Esto ya ha cobrado la vida de al menos 22 personas

Recientemente, la empresa Allegran, la cual se dedica a la fabricación y distribución a nivel internacional de bótox y otros materiales relacionados a la cirugía plástica, anunció que ha retirado de forma voluntaria en todo el mundo sus implantes de senos texturizados Biocell, así como los expansores de tejido, luego de que a ambos productos se les haya relacionado con un raro tipo de cáncer que ya ha cobrado la vida de por lo menos 22 personas.

Aunque la presencia de Allegran es más fuerte en territorio latinoamericano, se calcula que en Estados Unidos se han vendido algunos de estos implantes.

De acuerdo a un informe divulgado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), se tiene conocimiento de 573 casos de personas que han desarrollado un cáncer conocido como linfoma anaplástico de células grandes; 33 personas han fallecido y 12 de estos tenía los implantes de Allegran.

Un estudio descubrió que no son los implantes en sí los que provocan el daño o formación de neoplasias malignas, sino la cubierta texturizada, las cuales son más utilizadas que las lisas ya que garantizan que permanecerán en su lugar.

“Los implantes mamarios texturados rellenos de solución salina y silicona y los expansores de tejido Biocell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén disponibles actualmente. Con efecto inmediato, los profesionales sanitarios no deben seguir implantando implantes mamarios texturados Biocell ni expansores de tejido, y los productos no utilizados deben devolverse a Allergan”, anunció la empresa.

Los síntomas del linfoma anaplásico de células grandes son dolor e hinchazón en el pecho. La gente de Allergan recomienda que ante cualquier duda, lo ideal es consultar a su médico.