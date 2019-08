Dulce María revela que fue víctima de gran estafa con respecto a su boda

Dulce María y Paco Álvarez no podrán casarse en el lugar que deseaban debido a que los estafaron

Hace unos meses Dulce María anunció emocionada que se casaría con el empresario Paco Álvarez y aunque en las últimas semanas compartió detalles de la boda, por desgracia tendrá que cambiar sus planes originales, pues el lugar en el cual sería en enlace le jugó una muy mala pasada.

La cantante acudió al programa La Saga de Adela Micha y ahí reveló que ya tenían la fecha pactada en una hacienda en el estado de Morelos; sin embargo, el sitio les pidió que cubrieran la totalidad de los gastos para asegurar que sucediera y cuando pagaron la empresa se dio a la fuga cancelando todo y quedándose con el dinero.

“Teníamos un lugar apartado en Tepoztlán Rincón Meztitla y nos dijeron los del lugar que debíamos dar el 100 por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Y tuvimos una mala experiencia, se quedaron con nuestro dinero. No pudimos hacerla ahí porque resulta que no tienen el lugar consagrado para casarnos ahí, no cuentan con el papel que los acredite. Aparte nos bloquearon de todas las redes sociales, entonces ahorita no tenemos ni lugar ni fecha”, contó la ex RBD.

En un principio, Dulce María había asegurado que no invitaría a ninguna de sus ex parejas al enlace matrimonial, pero fue tanta la insistencia de la conductora del programa que la cantante aceptó incluir en la lista a Alfonso Herrera, con quien sostuvo un romance en la época de grabación de la telenovela Rebelde y la formación del grupo RBD.

