Caen 16 del CJNG ligados a ola de asesinatos, les aseguran arsenal, trocas y drogas

Entre los detenidos del grupo ligado a El Mencho hay 2 menores de edad y varias mujeres

Una banda de 16 supuestos criminales ligados al narcotráfico, entre ellos dos menores de edad, fue detenida en Guanajuato por su presunta participación en diversos homicidios, reveló el Fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre.

“Es la disputa del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otra organización criminal, Los Viagras. Pero ya fueron detenidos, el día de ayer por Marina y Policía Estatal en Guanajuato“, comentó.

De acuerdo a información preliminar del laboratorio forense, las armas de fuego aseguradas al grupo criminal están relacionadas con diversos homicidios ocurridos en #Salamanca #Irapuato y #Silao, datos que son analizados e integrados por la Agencia de Investigación Criminal. pic.twitter.com/V9GxOgwetX — Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato (@AIC_Guanajuato) August 9, 2019

Esta información surgió luego de que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, asegurara que 14 detenidos en esta entidad tenían relación con el asesinato de 19 personas en Uruapan, Michoacán.

Sin embargo, horas después el Fiscal Zamarripa Aguirre no quiso ligar en conferencia de prensa a estos detenidos con el multihomicidio de Michoacán.

“Estas personas se encuentra vinculadas a diferentes hechos delictivos, entre ellos el homicidio, hemos podido de manera preliminar obtener resultados de diferentes homicidios acontecidos en la ciudades que referí: Silao, Irapuato, Salamanca“, respondió a la prensa.

“Desde luego que la detección y detención de estas personas aconteció por los hechos que he referido dentro de las investigaciones, es decir acontecidas en nuestro Estado, sin duda no podríamos nosotros decir que en este momento no tienen relación con otros hechos en algún otro Estado“.

Los operativos del pasado jueves ocurrieron en Silao, donde primero fueron aprehendidas 14 personas, junto con drogas, cuatro armas largas y 5 cortas, en la Colonia Los Ángeles, y posteriormente en Irapuato, donde cayeron otros dos sujetos más.

“El primero iba en un vehículo Chevrolet Aveo, con serie alterada, y al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego corta fajada a la cintura, y en el interior una mochila donde llevaba diferentes dosis con drogas, así como un arma larga calibre 5.56 por 45 y un chaleco pixeleado color verde”, precisó.

“El segundo detenido iba en la camioneta Jeep blindada, en el momento de su aseguramiento llevaba un arma calibre 9 milímetros. También un total de 500 dosis etiquetadas con un grupo criminal, así como un chaleco táctico de características similares al primero, pixeleado color verde”.

De los 16 detenidos, nueve son originarios de esta entidad, mientras que los restantes son de Jalisco y Nayarit, según información policiaca.

