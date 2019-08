Tarjeta Roja: Veracruz representa lo peor de Liga MX

Lleva 30 partidos sin ganar y compró su permanencia en la Liga MX

Es verdaderamente vergonzoso el caso del Veracruz en la Liga MX.

Sin duda, este equipo de los Tiburones Rojos es el peor que ha jugado en la historia de la Liga MX, al menos desde que existen los torneos cortos y eso ya es decir mucho. No contentos con eso, compraron su permanencia en la Primera División. Representan lo peor del fútbol mexicano tanto dentro como fuera de la cancha.

Para los que no tienen contexto: Veracruz quedó en último lugar en la tabla genera y la porcentual, recibió la peor goleada en la historia 9-2 frente al Pachuca, un equipo que ni siquiera estuvo en los primeros ocho, descendido casi dos meses antes de terminado el campeonato, pero la Liga MX, le permite pagar al descendido para conservar la categoría… así de feo como se lee.

La derrota frente al Atlas no fue circunstancial, pese a ir ganando y tener en la mano el 2-0 los rojinegros nunca se vieron sobresaltados y parecían tener el partido dominado en todo momento, Veracruz es la definición de ‘no jugar a nada’ y eso que tienen un Técnico experimentado y con un estilo bastante definido, por no decir ‘choteado’.

30 partidos sin ganar… esto es prácticamente dos torneos cortos y casi una temporada completa en España, Italia, etc… no es que las cosas no le salgan al Veracruz, es que no tendría por que estar jugando en este nivel, son los 3 puntos seguros de tu temporada si eres rival.

Evidentemente estos serán los últimos meses del Veracruz en la Liga ya que la ‘cuota de salvación’ que estableció la Liga MX de $6 millones de dólares es muy asequible para pagarla, pero el segundo descenso le costaría al equipo $20 millones y ahí sí, no hay de donde salga.

…Y por fortuna, no por su afición ni el puerto veracruzano, que merecen siempre un fútbol de primera categoría, sino porque este equipo no lo es, ni lo será.

Mucho $ueldo y pocos 🥚🥚le grita la afición Jarocha a jugadores de los Tiburones Rojos de #Veracruz tras consumar su partido 30 sin poder obtener un triunfo …