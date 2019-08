¿Malinchismo? Tomás Boy asegura que “ser mexicano es un problema en México”

El DT de Chivas dijo que su número fue retirado en su momento, pero luego... "siempre no"

A Tomás Boy le encanta estar en el ojo del huracán y aunque diga que guarda un perfil bajo, la verdad es que nunca ha siso así, al ‘Jefe’ le gusta que hablen de él, para bien o para mal.

En conferencia de prensa, Boy aseguró que no busca reconocimientos y que le alegra la decisión de homenajear a Gignac con una estatua, pero que él se lo merecía también:

“Sí se habla, pero como soy mexicano, también ese es un problema, ser mexicano es un problema en este país, ser reconocido por los mexicanos qué difícil es, pero yo no busco reconocimientos así me he manejado toda la vida no hay problemas”.

En realidad también hay otras razones por las que no hay una estatua de Tomás Boy afuera del Universitario.

También habló de que hay que reconocer a los que han forjado la historia del fútbol mexicano.

“Es el mundo actual, yo no los calificaría de ignorantes, pero para que pase lo de hoy hubo una historia, eso es todo, eso no se puede dejar pasar, pero es la ley de la vida que lo nuevo siempre van a creer que es mejor que lo viejo”

📹 Tomás Boy habla sobre el reconocimiento de estatua que hará la directiva de @TigresOficial a André-Pierre Gignac por ser el máximo goleador de Tigres. pic.twitter.com/1ihQzbYDWU — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) August 13, 2019