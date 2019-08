Aunque demandó a la NFL, Antonio Brown ya está entrenando con los Raiders

Biggest clown in the NFL based on your sign:

Aries: Antonio Brown

Taurus: AB

Gemini: AB

Cancer: AB

Leo: AB

Virgo: AB

Libra: AB

Scorpio: AB

Sagittarius: AB

Capricorn: AB

Aquarius: AB

Pisces: AB

— NFL Humor (@NFLHumor) August 20, 2019