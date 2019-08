Este hombre consigue premios de lotería: de $5,000 a $10,000… al premio mayor de $1 millón

Un jugador de la Lotería de Maryland ganó un premio mayor de $1 millón después de una racha ganadora que incluyó premios de $5,000 y $10,000

Paul Hooper Jr. es el tema de conversación de quienes lo conocen, después de ganar $1 millón de dólares con un boleto de lotería raspadito.

Después de una reciente racha de buena suerte, Paul Hooper Jr., de de Taneytown, en Pennsylvania, pensó que las cosas no podrían mejorar. Eso fue antes de que el jubilado de 62 años tuviera la “experiencia de su vida”, ganando $1 millón de dólares jugando un boleto raspadito Max A Million de la Lotería de Maryland.

El jubiloso extrabajador de la construcción dice que su victoria sigue a una cadena de buena fortuna de varios meses que produjo varios premios importantes. Estos incluyen un premio de $5,000 dólares y otro premio de $10,000 en uno de los boletos instantáneos de The Price is Right, que reclamó juntos con su premio de $1 millón.

“Estoy jugando con mi dinero, usando un amuleto de la suerte personal y parece estar funcionando”, dijo el residente de Gettysburg. “Ganar en grande siempre fue mi fantasía y luego sucedió”.

El día de su victoria de $1 millón, Paul compró varios raspaditos de Liquor Barn en Taneytown.

La tienda de la suerte es su minorista favorito de la Lotería de Maryland, dijo el jugador leal. Se retiró al estacionamiento para rascar los boletos instantáneos en la cabina de su camioneta. Y ahí descubrió que había ganado un premio con muchos ceros.

“Cuando vi esos ceros delgados, supe que era un gran premio”, dijo.

Paul volvió corriendo a la tienda, sin aliento, para compartir su entusiasmo con los empleados. “Pensé que podría tener un ataque allí mismo”, dijo Paul. “¡Grité que acababa de golpear el maldito grande!”

La victoria de Paul ya es la charla de Taneytown. Cuando la gente menciona que el último ganador local de lotería “rasca y gana” obtuvo un premio de $1 millón de dólares, Paul se apresura a decirles que es ese jugador afortunado.

El nuevo millonario planea enfocarse en usar su premio de lotería en formas de mejorar su jubilación.