Tarjeta Roja: El #FueraCaixinha está a punto de ser más que una tendencia en Twitter

Aunque se haga el 'cool', el técnico de Cruz Azul tiene un pie fuera

Mucha continuidad, mucha confianza en el grupo, mucha ‘tranquilidad’ según él, pero la verdad es que Caixinha tiene un pie fuera del Cruz Azul.

Estamos hartos de que el “estudioso” de Caixinha nos quiera ver la cara con sus tecnicismos en la conferencia de prensa, de que está casado con jugadores y de la nula oportunidad a jugadores de calidad. Estamos hartos de ver a un equipo sin pies ni cabeza.#FueraCaixinha — Movimiento Azul (@TeamMovAzul) August 29, 2019

La Máquina no funciona, en la pasada jornada doble sumaron solo un punto de seis posibles y eso, ante las Chivas que son ‘el pan’ del torneo. Ha sumado solo 10 puntos y se encuentra en décimo puesto; en cualquier equipo de Liga MX ya lo habrían despedido, pero en Cruz Azul son más ‘decentes’.

Hay un DT disponible que puede ayudar a lograr el objetivo, el futbol RATONERO y CONFORMISTA de Caixinha es insostenible, el equipo no anda y no se juega más que a no perder, y sabemos que eso en finales termina en tragedia. Le está quedando muy Grande el plantel. #FueraCaixinha pic.twitter.com/kODjmRn1IO — Eduardo (@LvThespecialone) September 1, 2019

Cruz Azul no juega bien y no gana. Estar fuera de zona de liguilla es algo verdaderamente insultante para la afición y para el presupuesto que han destinado a pelear con los equipos importantes de la actualidad en la Liga MX… nunca había estado más lejos.

Bueno amigos, yo amo a Cruz Azul y me importa mucho como le va cada partido y cada torneo. Pero si queremos que estoy funcione alguien se tiene que ir.

Caixinha ya nos dio mucho menos la 9 na. Llegó la hora de optar por alguien mejor. #FueraCaixinha — Alexandra Caldera (@alex3caldera) August 29, 2019

La afición comienza a pedir la salida del técnico que no ha dado los resultados esperados y por supuesto, nadie olvida que a la hora de la hora… contra el América, nada.

COMUNICADO OFICIAL: "Pedro Caixinha es cesado de su cargo como DT de Cruz Azul, le deseamos éxito en sus futuros proyectos" – Mi sueño es leer esto en algún momento ☹️😠#fueracaixinha — Brayan Jiménez (@brayanjimnz) August 25, 2019

Los refuerzos no han funcionado y el portugués está en una olla de presión aunque él siga haciéndose el ‘cool’ y diga que todo está bien…. La verdad es que no lo está, Don Pedro.

Hola Richie @RPELAEZ9 En Coapa corriste a un DT que les dio un título ¿Qué esperas para retirar a Caixinha de su puesto? Hizo pedazos a Cruz Azul este torneo😠#FueraCaixinha — Abraham SC (@zooropa90) August 29, 2019

Y como dicen por ahí: “cuando el río suena, es que agua lleva” y ese río ha empezado a sonar con fuerza, tanto, que ya se nombran a los posibles sustitutos de Caixinha: Luis Fernando Tena, ‘Chepo’ de la Torre, Antonio Mohamed y Rafa Puente Jr. Son algunos de los nombres que suenan (como siempre, en todos los equipos) para buscar enderezar el camino de la máquina.

Las Redes arden alrededor de Caixinha y ya exigen su salida con todo.

Razones del #FueraCaixinha

1. No tiene estilo de juego

2. Improvisa posiciones

3. Se aferra a sus becados

4. Borra a jugadores porque si

5. No confía en los jóvenes

6. Regaló la final de liga al América…. Al América

Si alguien tiene razones que agregar o replicar, lo leo — Jonathan Ulises Velázquez (@UlisesVelbat88) August 29, 2019

Y cualquiera lo exigiría, el discurso de Caixinha se está convirtiendo en algo viejo y completamente inservible, como dicen por ahí: “de lengua me como un taco”, el portugués ya no convence a nadie con su labia y si no hay resultados inmediatos, con seguridad no termina el torneo en el banquillo celeste.

@RPELAEZ9 No hace falta decirlo se viene la FECHA FIFA es ahora o nunca aprovecha este tiempo valioso para correr al mediocre entrenador que tenemos en @Cruz_Azul_FC #fueracaixinha#fueracaixinha pic.twitter.com/1TLZFNNNm2 — Jesus Alvarez (@JesusYisus26) August 29, 2019