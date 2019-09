Sacerdote baila cumbia en plena celebración religiosa y se vuelve viral

El sacerdote asegura que hoy en día, se viven tiempos modernos y por ende, debe ser más empático con los fieles, y qué mejor que hacerlo de esta manera

Una de las festividades religiosas más importantes de Perú es el día de Santa Rosa de Lima, la mártir nacida en aquel país y que fue canonizada en 1671.

Todos los 30 de agosto, en todo Perú, particularmente en su capital, así como en otras partes del mundo, se rinde tributo a esta santa, por lo que es común que varias iglesias de aquel país de Sudamérica lleven a cabo distintas celebraciones en su honor.

Pero en las últimas horas se ha vuelto viral la fiesta de Santa Rosa de Lima llevada a cabo en la iglesia de Chanchamayo, en la provincia de Junín, debido a los “festivo” que estuvo el sacerdote de esta parroquia.

El cura, de nombre Wilder Castillo, ha sido apodado como el “sacerdote bailarín”, ya que dejó a un lado la solemnidad religiosa y en plena celebración, se puso a bailar cumbia en el altar.

“Soy de Piura, soy del norte y me encanta la cumbia, me encanta la música y la iglesia no me lo prohíbe y Dios tampoco. Es parte de mi identidad, es parte de mi cultura, es parte de algo que no tengo que perderlo”, declaró el sacerdote a un medio local.

En las imágenes se ve cómo el sacerdote baila y canta mientras suena la cumbia como música de fondo. “Hoy vivimos tiempos totalmente distintos donde el cura no solamente tiene que estar en lo altares sino también con el pueblo”, agregó.