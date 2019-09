Su abuelo necesitaba un riñón pero prefirió donárselo a un desconocido por esta asombrosa razón

Un terrible secreto de familia la orilló a tomar esta drástica decisión

Una asombrosa historia compartida recientemente en el grupo de Facebook “I dream of being this petty” se volvió viral, ya que lo que parecería un acto de crueldad cometido por parte de una nieta en contra de su propio abuelo terminó por convertirse en un gran ejemplo.

Resulta ser que una de las participantes de dicho grupo publicó hace un par de días una historia para hacerles ver a los demás que ese dicho que dice por ahí que “la familia, siempre va a ser la familia” no tiene por que ser seguido al pie de la letra.

La mujer contó que cuando tenía 16 años, su abuelo murió y muchos de sus familiares, en ese momento, la culparon de este hecho.

¿La razón? Resulta ser que su abuelo necesitaba un trasplante de riñón y ella fue la única persona resultó ser compatible con él; sin embargo, se negó a someterse a una cirugía para donárselo, ya que a pesar de compartir la sangre, no quería que un “criminal” continuara con vida.

Resulta ser que su abuelo era miembro del Ku Klux Klan y también era pedófilo. “Me negué porque él estaba en el Klan y molestaba niños, y no tengo riñones para pedófilos y miembros del Klan”, compartió esta usuaria de Facebook.

De igual modo, también compartió que el mismo día en que su abuelo falleció, ella se registró para ser donante, por lo que ahora espera darle un riñón a alguien bueno que lo necesite.