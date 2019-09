Sueño sudamericano: Lenín Moreno propone a Ecuador-Colombia-Perú para el Mundial 2030

Otra cantinflada? No se puede pagar a los jubilados, a los liquidados de este gobierno, no hay Ministerio del deporte, los estadios en mala situacion x la austeridad, no hay seguridad para nacionales ni extranjeros etc etc y quiere Mundial? Por favooorr https://t.co/thnGLB4dYi

— Lcdo. Walter Gomez Ronquillo Msc. (@wgomezr) September 8, 2019