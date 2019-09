La Víbora: ¿Por qué negará Verónica Castro que es lesbiana?

Nuestra serpiente chismosa cree que la famosa actriz mexicana debería salir del clóset

Estoy con el Jesús en la boca por lo que está pasando entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, nuestra chaparrita adorada. Si no se han enterado del chisme, pues les cuento que Yolanda reveló hace unos días que hace veinte años se casó “simbólicamente” con Vero en Holanda. No, no se asusten, no tienen idea de cuántos artistas tienen que vivir negando su verdadera preferencia sexual debido a que si salen del clóset se les acaba la chamba, así de simple.

El caso es que en la guerra de declaraciones que se desató entre ambas artistas, Verónica dijo que todo era mentira, que ella no era lesbiana y que nunca se había casado, que si no lo había hecho con los papás de sus hijos, menos con Yolis.

No, pues gran error, porque entonces Yolanda se encargó de amenazar con dar pelos y señales del supuesto enlace. Sin embargo, aquí lo que se me hace más raro es que Verónica solo está negando el matrimonio, pero no la relación que se supone que tuvo con Yolanda, una mujer abiertamente gay.

Se hace la mártir, a la que están difamando, la que no merece ese trato, pero nunca ha dicho, “Yolanda y yo nunca fuimos novias”, o “Nunca tuve una relación con ella”. Simplemente está diciendo que no se casaron.

Acá entre nos, yo siempre he escuchado a gente del medio artístico decir que Verónica es gay, y que eso explica que en tantos y tantos años nunca la hemos visto con un novio. Tantos años como la edad de su hijo menor, que está casi cincuentón. ¿O ustedes cómo entienden que tan bonita (antes de tantas cirugías), famosa, simpática, independiente y luchona, nunca pudo encontrar un hombre que le embonara? Muy raro, ¿no?

Lo triste en esta situación es que al negar su relación con Yolanda, Verónica no está ayudando al avance de la causa gay ni en México ni en el mundo. Otros personajes como Ricky Martin, la misma Yolanda, Anderson Cooper, el papá de las Kardashian, se han liberado del yugo de pretender ser quienes no son. Entonces, ¿por qué no hace lo mismo Verónica?

Digo, asumiendo que es lesbiana. Si le tiene miedo a su madre, pues que no se preocupe, su madre no la va a echar porque Verónica es la que la mantiene. Además la señora ya debe tener como cien años, ¿qué le puede asustar?

Punto y aparte, ¿no les parece que Vero está muy grande para Yolanda? Como que estaba medio dispareja esa pareja. Usualmente, las compañeras sentimentales que le hemos conocido a Yolanda han sido chicas más jóvenes. Pero en fin, cada quien sus mañas y sus gustos.