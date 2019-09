¿Qué dice Lucía Méndez sobre polémica de Verónica Castro y Yolanda Andrade?

La actriz de "Colorina" fue cuestionada sobre el escándalo alrededor de su contemporánea

Verónica Castro ha estado en medio de la polémica después de que Yolanda Andrade diera a entender que había mantenido una relación amorosa con la actriz mexicana. Aunque la protagonista de telenovelas como “Rosa Salvaje” ha negado todo y dicho que la supuesta boda entre las dos fue solo de broma, Andrade también se ha mantenido firme en sus declaraciones.

Tras el escándalo, los medios cuestionar a Lucía Méndez para que emitiera una opinión sobre lo que vive su contemporánea.

“Yo no voy a hablar absolutamente nada de ese tema”, dijo Méndez a los reporteros mexicanos. “No me interesa hablar de ese tema”.

Una reportera preguntó a la intérprete de “Don Corazón” la razón por la cual no hablaba sobre el tema.

“Porque no quiero mi reina, no se me da la gana”, contestó tajantemente.

“Yo no voy a hablar absolutamente nada de lo que no debo hablar”, reiteró la también protagonista de “Colorina”.