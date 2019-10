Anciano atropella a motociclista y lo que este le hace es asombroso

View this post on Instagram

Veja esse registro emocionante do leitor 🥺🥺 . Obs: O senhor do carro acabou batendo o rapaz da motocicleta, o senhor saiu do carro e começou a chorar pelo o acontecido, então o rapaz da motocicleta comovido abraçou o senhor, com um lindo gesto o perdoou e o acalmou. . (Vídeo enviado exclusivamente para nossa equipe do Manaus Alerta) . #Manaus #ManausAlerta #ManausCity