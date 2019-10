Fiscal de Los Ángeles se suma al apoyo para los jóvenes beneficiados con DACA

El 12 de noviembre el Tribunal Supremo escuchará argumentos para definir el futuro de DACA

LOS ÁNGELES – Se acerca el momento para que el Tribunal Supremo defina el futuro de aproximadamente 7,000 jóvenes amparados con DACA, conocidos como “soñadores”. Este programa ha tenido el apoyo de distintos funcionarios públicos, entre ellos el fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer.

“Estoy con los soñadores”, dijo Feuer en un comunicado, en alusión a los beneficiados con DACA.

El fiscal se une así a los recientes respaldos públicos a los beneficiados con este programa dados por grandes empresas, universidades, legisladores y más de 15 fiscales estatales, y que han sido derivados al máximo tribunal.

“Los beneficiarios de DACA ejemplifican los valores centrales de Estados Unidos de trabajo duro, educación y creencia en un mejor mañana”, agregó Feuer, quien señaló que aproximadamente el 13% de los beneficiarios de DACA viven en Los Ángeles.

El próximo 12 de noviembre el Tribunal Supremo escuchará los argumentos de varias demandas que alegan que la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de poner fin al programa fue inconstitucional.

Según un reciente análisis del Center for American Progress (CAP), en la actualidad unos 661.000 jóvenes están amparados por DACA, lo que les otorga un permiso de residencia y de trabajo hasta por dos años y los protege de la deportación.

El reporte advierte que 82.360 “soñadores”, como se conoce también a los beneficiados con DACA, viven en las ciudades de Los Ángeles y Long Beach.

Casi 1.5 millones de personas en todo el país viven en un hogar con un inmigrante beneficiado por este amparo, incluidos más de un cuarto de millón de hijos de “soñadores” nacidos en EE.UU.

Los respaldos al programa establecido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama también se han dado en más de 100 ciudades y condados de 30 estados de la nación.

“El Condado de Los Ángeles se opone a los intentos de esta administración de acabar con DACA. No dejaremos de pelear”, dijo la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, en un comunicado.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) desplegará desde este miércoles más de 50 vallas con mensajes a favor de DACA en autopistas del sur de California para buscar el apoyo de la comunidad y de los votantes.

La acción hace parte de la campaña nacional “Rise Up for DACA – Home Is Here”, que arrancó la semana pasada como parte de los esfuerzos de los “soñadores” y defensores de los inmigrantes para mantener con vida el programa.