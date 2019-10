¿Por qué mataron al personaje de Rafael Amaya en El Señor de los cielos de Telemundo?

Carmen Aub e Iván Arana hablan de la nueva temporada de El Señor de los Cielos, sin Rafael Amaya

El Señor de los Cielos, de Telemundo, estrenó ayer 14 de octubre su séptima temporada. Previo al estreno conversamos con sus protagonistas y con la productora del drama de acción, Mariana Iskandarani, y aunque ninguno quiso revelar, con todas sus letras, la muerte de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya en la ficción, sí nos dieron algunas pistas de las posibles razones que llevaron a esta dura conclusión.

Mariana habló de los cambios que tanto una historia como un actor necesitan realizar. Aseveró que la misma historia va llevando a este tipo de resultados en los que personajes como el de Aurelio Casillas y Mónica Robles podrían tener este tipo de previsibles desenlaces. En pocas palabras, la evolución de la historia llevó a la salida del mismo. Sin embargo, ahora la necesidad de saber qué hay detrás es lo que intensifica los rumores sobre los problemas de salud del actor, o aquel chisme que afirma que éste tiene problema de adicciones. Sobre esto nadie quiso hablar.

En entrevista con Carmen Aub e Iván Arana, quienes en la ficción le dan vida a , respectivamente, esto hablaron de la necesidad que hay de realizar cambios, que permiten que el espectador también descubra y aprecie al resto de los miembros del proyectos y sus historias, ya que hay mucho qué contar.

En estas últimas dos temporadas han habido muchas especulaciones alrededor de Rafael Amaya, el actor sobre el cual se construyó toda esta historia de El Señor de los Cielos, ¿Qué nos pueden decir al respecto?

Carmen: Hemos hecho un gran equipo con Rafael Amaya.

Iván: Hay mucho misterio alrededor de esto pero también es parte del show. Pero de alguna manera hay que empezar abrirnos un poco más. Las historias siempre van a estar mutando, y ya lo hemos visto en otras series. De repente los personajes van y vienen. Ahí es donde el espectador puede darle la oportunidad a otros personajes de tener su lugar.

¿En esta séptima temporada cómo será la interacción de Amado Casillas con los hijos de Aurelio Casillas?

Carmen: El personaje de Amado viene de un background distinto al de Aurelio Casillas. Arelio creció en la pobreza y la vida lo fue llevando a lo que terminó siendo, El Señor de los Cielos. En cambio Amado viene de torturas, de un lado muy oscuro. Nuestra interacción con él es de: “Tenemos que aprender a confiar en tí, y en que vas a tomar las mejores decisiones para mantenernos vivos y unidos”.

En esta temporada vamos a tener que tomar decisiones como familia y como equipo. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo para resolver rápido porque sino nos matan. Y Amado tiene la presión de no poder demostrar debilidad, porque nuestras vidas están en las decisiones que él tome. Imagínate qué responsabilidad más grande, en ese mundo, un mundo en donde nada es un juego.

La serie ya tuvo un Spin Off con El Chema Venegas hace unos años, y sus personajes -Ismael y Rutila- también han interesado mucho al público a nivel individual. Existe la posibilidad de que ambos muten hacía eso en un futuro cercano?

Iván Arana: Cada personaje ha evolucionado mucho. Todos tienen como “la carnita” para escribirse estos famosos spin offs, claro que podría suceder. Estaría padrísimo. En esta nueva temporada van a ver cómo cada personaje se ha nutrido muchísimo y tanto el de Rutila como el de Ismael han crecido muchísimo.

El Señor de los Cielos como historia y producción es un referente para otras televisoras y producciones. Ustedes, también son un referente como actores ya que sobre sus personajes se sustenta gran parte del éxito de la misma, entonces ¿qué significa esto para ustedes?

Carmen: Es una responsabilidad muy grande. Más con el momento que vivimos ahorita, en donde la televisión está creciendo muy rápido. Antes la competencia era muy poca, eran como dos televisoras que se peleaban el primer lugar con la novela rosa, por ejemplo, y ahorita ya ni siquiera es competencia, porque la gente ve lo que quiere dependiendo de su humor. Es mejor decir que hay de todo para todos, eso es lo más interesante.

¿Cómo ha sido para ustedes crecer como actores ante el público, después de siete temporadas con El Señor de los Cielos dándole vida Rutila e Ismael Casillas?

Carmen Aub: Es un reto, porque asumimos una responsabilidad muy grande, porque sabemos que el público quiere más de nosotros. En esta nueva temporada les vamos a dar más calidad, no solo visual sino en todo a nivel general. Los personajes han pasado ya por tantas cosas, por eso el público va entiendo porqué los personajes van tomando ciertas decisiones. Por eso no los juzgan tanto, sino que empatizan con éstos.

Cómo viven y reciben como actores, la crítica que se le hace a la historia, un señalamiento válido sobre la exposición de la vida de narcotraficante, que aunque también reflejan la falta de paz, también muestran la abundancia del dinero, las mujeres y el “éxito” -relativo- al igual que el peligro y la muerte…

Iván: Yo he tenido que acomodarlo a mi vida, lo que estás diciendo. Lo que yo creo es que hay que quedarnos con un punto de vista más inteligente de las cosas, como tú dices. Estos personajes hacía afuera pueden aparentar una vida glamorosa, que todo mundo quisiera en un sentido, pero son personajes que viven con miedo, que están sin paz. Están todo el tiempo pensando que algo puede pasar. Creo que al final eso no es vida. Creo que hay que quedarnos con ese punto de vista y por eso también hay que ver ese lado, que son personajes que no la pasan bien, que sufren y que no viven felices. Eso es lo más importante que debería quedar en el espectador.

¿Como intérpretes, como actores, ya llegaron al punto en el que quisieran hacer otro tipo de personajes, abandonar la acción, la violencia y la muerte, para incursionar en otro tipo de personajes?

Iván: Lo que menos quiere uno como actor es que lo encasillen, yo el próximo año estreno una película de suspenso con Fernanda Castillo. De alguna manera es agarrar esta proyección que nos ha dado esta serie para que nos vean haciendo otros personajes, y nos entiendan como actores. Eso es algo muy importante que tiene que entender el espectador. Que no te agarre y te ponga que tu sólo eres Ismael. Qué padre, sí, que con un personaje te conozcan, pero yo los invito a verme hacer otras cosas, tanto comedia, como otras cosas. Eso es lo más enriquecedor como artista.

Carmen: Totalmente de acuerdo con Iván. Entre temporadas me gusta buscar hacer cosas nuevas. Hice comedia con Fernanda Castillo en “Una Mujer Sin Filtro”. En diciembre creo que voy a estrenar una película que hice, creo, hace como dos años. ahorita estoy viendo la posibilidad de hacer más cine. Pero también que nos sigan en nuestras redes sociales para que nos conozcan y vean que más estamos haciendo, como Carmen afuera de Rutila. Soy actriz y me gusta ser multifacética.

