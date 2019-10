La villana de telenovelas, Jessica Coch, perdió al bebé que esperaba

View this post on Instagram

Quien me iba a decir que, celebraríamos juntos ya 6 cumpleaños, contra todo pronóstico. Decían: actriz y cantante , Monterrey -México están locos. 🤣 Y sí, nos ha costado muchísimo, acuerdos desacuerdos, momentos de mucha alegria y momentos de tristeza que hemos superado juntos , tantas historias , viajes, aventuras y aquí estamos. Y no, no todo ha sido siempre miel sobre hojuelas, pero hemos aprendido a estar en las buenas y malas , pero lo mágico , lo que realmente vale es que siempre ha ganado el amor que nos tenemos, las ganas de querer estar. Gracias amor por tener siempre esas mismas ganas que yo, por aguantar mis ausencias , mis locuras , a esa jessy q no se cuando va a madurar 🤣 y por amarme así, con todo tu corazón. Hoy celebró tu vida y pido : más desacuerdos, que sigan las negociaciones , las risas , los llantos , la desesperación por vernos cuando estamos lejos y por más y más momentos felices. Y que no se nos quite nunca , esas ganas de querer estar JUNTOS SIEMPRE. ¡Feliz cumple años mi amor! TE AMO 🎂🎊 ❤️🥰