¡América no lo dejó! Bruno Valdez pudo irse a Europa, pero no quisieron venderlo

El jugador respetó la decisión del club “No quiero salir peleándome”, dijo.

Bruno Valdez, el defensor paraguayo de las Águilas del América declaró que en el pasado mercado de fichajes hubo ofertas de clubes europeos interesados en sus servicios, pero que América no quiso venderlo.

“Directamente no hablaron conmigo (los equipos europeos), sí hablaron con el club, ellos decidieron no venderme por su decisión o por el monto, la verdad no sé”, explicó en entrevista para TUDN el defensa central.

Vamos por más 🦅 FE PUESTA EN DIOS 🙏🏼 pic.twitter.com/urhO9SjC7H — Bruno Valdez #18 (@bruvaldez) October 29, 2019

Sobre su sentir al respecto y una posible salida del club en un futuro, mencionó que él se siente a gusto y que está de acuerdo con lo que la directiva decida.

“Yo estoy muy cómodo acá en México, tranquilo y si llega una oferta tiene que ser buena para ambas partes. No quiero salir peleándome”, agregó.

Y entrando en el tema del Apertura 2019, el guaraní habló sobre el paso de su equipo, que ha salido adelante luchando contra viento y marea, después de tantas bajas por lesión, suspensiones y temas familiares de algunos elementos.

“Nosotros estamos expuestos a esas cosas. Uno tiene que estar preparado para todo y lo demostramos, porque a pesar de las lesiones, suspensiones y todo nosotros nunca salimos de la zona de Liguilla y eso habla muy bien de la competencia interna”, sentenció.