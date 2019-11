Anel a José José: “Lo esperé hasta el pasado día que llegó a México en el ataúd”

"La pasamos muy bien, lo feo fue horrible, pero lo bonito nadie nos lo puede quitar"

Tal como te contamos, este lunes 4 de noviembre, Anel Noreña, estuvo de invitada exclusiva en ‘Despierta América’. Además de anunciar su regreso a la televisión en el programa ‘Hoy’ de Televisa, la legendaria actriz y cantante se sometió el segmento ‘Te Acuerdas De’, que homenajea la carrera de los famosos y ahí hizo varias confesiones como que esperó a su ex, José José, hasta el día que llegó a México en un ataúd.

El show matutino de Univision hizo un recorrido por toda la vida amorosa, el nacimiento de sus hijos, el matrimonio, el divorcio y la controversia de Anel con José José, con quien estuvo 21 años, y varias separaciones en el medio.

A continuación los puntos más importantes que se tocaron:

-MANEJO DEL DINERO DE JOSÉ JOSÉ:

“Lo dividía sí: primera parte para José José, la segunda para la oficina y la tercera para la casa… Cuando vivió en el taxi fue cuando le dije, “No tomes”, y se fue con los taxistas que eran lo únicos que lo aguantaban… Yo siempre le hice las cuentas, las casas, las propiedades, todo estaba pagado, él tenía siempre su dinero ¿qué hizo con las chequeras?”.

-JOSÉ JOSÉ EL AMOR DE SU VIDA:

Ante la pregunta de si ella fue el amor de la vida de José José, Angel contesta: “El amor de mi vida sí fue él, creo que lo esperé hasta el pasado día que llegó a México en el ataúd’.

“La pasamos muy bien, lo feo fue horrible, pero lo bonito nadie nos lo puede quitar, fue su familia la que le da la plataforma que le llevó a grabar 28 discos al lado mío, de Pepe y Marysol, se hizo en su casa”.

“Quizás sí fue su chequera, pero gastábamos el dinero muy sabroso y vivíamos como reyes”.

-SI SARA, LA ÚLTIMA ESPOSA DE JOSÉ JOSÉ HUBIERA IDO AL FUNERAL:

“Si iba Sara, Pues hubiera hecho cola como la demás gente para ir a ver a José José y qué… ‘Pepe llegaste, mira como llegaste pero llegaste’… Yo no lo busqué, me enteré que Sara no iba en la noche anterior, me habló Pepe… Llego y yo ahí estaba ¡cómo no iba a estar!

-LA POBREZA Y LA HERENCIA:

“Yo no creo que haya sido nunca pobre, que le hayan hecho malos manejos es otra cosa… Yo tenía joyas, pieles y todo, y él también. Vivíamos como reyes por 21 años, pero al final nos dividimos todo, y le dí su mitad, después cuando venía nunca tenía dinero, no sé”.

-SI PUDIERA HABLAR CON JOSÉ JOSÉ POR ÚLTIMA VEZ:

“Arreglaríamos con las Saritas, y ahora Pepe, Marysol y Sarita los abrazas y le dices lo que significó para ti tus hijos”… “Ellas existen (las Saritas), el día que yo lloré fue el día que perdí la esperanza de verlo con sus hijos, si ahorita regresara, haz una gran familia, disfruta una gran familia”.