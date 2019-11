¡Encierran al ‘Chucky’ Lozano! Presidente del Napoli ordena concentración de una semana para el equipo luego de 3 semanas sin ganar

El DT Carlo Ancelotti no está de acuerdo con la medida

Viendo los malos resultados de los últimos encuentros del Napoli, Aurelio de Laurentiis, presidente del club, ordenó al DT Carlo Ancelotti, concentrar al ‘Chucky’ Lozano y al resto del equipo durante una semana para aumentar su rendimiento después de tres encuentros sin conocer la victoria.

“El equipo estará concentrado hasta el domingo antes del parón de selecciones. Ancelotti es un gran técnico y un gran caballero y no tengo razones para pedirle que lo haga mejor con respecto a lo ya ha hecho. El problema es el trabajo en equipo, la armonía. Y eso depende de los jugadores, que deben encontrar motivaciones“, expresó al respecto el mandatario napolitano en una entrevista para Radio Kiss Kiss.

Sin embargo, esta medida fue acatada por el estratega del conjunto, más no compartida, ya que Ancelotti declaró momentos después que no estaba de acuerdo, pero que eso no estropearía su relación con el presidente.

“El club tomó esta decisión y la aceptamos. Pero si me preguntas si estoy de acuerdo, digo que no“, afirmó en rueda de prensa.