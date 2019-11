Antonio Banderas demuestra que a sus 59 años está mejor que nunca

View this post on Instagram

Han sido unos días de duro trabajo en Los Ángeles pero sin olvidar por un segundo el entrenamiento para #AChorusLine. Disciplina, sacrificio, trabajo, persistencia e ilusión… no hay mejor camino para llegar a la meta, ¿verdad?. Nos vemos pronto en el @teatrodelsoho @caixabank _____ #Málaga #musical #tocaelpiso #LA #achoruslinemalaga #ejercicio #preparacion #Zach