En Argentina ven el futuro: “Marcelo Gallardo va a ser técnico del Barcelona en diciembre”

La crisis del equipo azulgrana ha sacado a la luz varios nombres para reemplazar a Ernesto Valverde

Marcelo Gallardo es uno de los técnicos más cotizados del momento en el mundo entero, sus brillantes actuaciones desde que llegó a River Plate lo han colocado como objetivo principal de muchos de los equipos más importantes del mundo, ente ellos, el Barcelona.

Claudio Borghi, ex jugador de la selección albiceleste y comentarista deportivo en la actualidad, aseguró categóricamente que “Gallardo va a ser técnico de Barcelona en diciembre”.

El Bichi Borghi afirmó que el Muñeco Gallardo va asumir como técnico del Barcelona en diciembre de este año.

El ex DT de Boca adujo tener “Fuentes Directas". pic.twitter.com/70FLzEASi6 — Reporte Fútbol (@Reporte_Futbol) November 7, 2019

Cierto que Gallardo es uno de los candidatos para relevar en caso de ser necesario a Ernesto Valverde con el que un equipo plagado de estrellas, simplemente no funciona como debería. El ex astro argentino agregó:

“Es información que uno maneja. Marcelo es uno de los mejores técnicos del mundo. D’Onofrio (Presidente de River Plate) dijo que Gallardo se iba sólo si él dejaba su cargo, pero esto lo sé por una fuente directa”

Por su parte, el presidente del equipo claro con la situación actual del técnico: “No tengo nada que aclarar porque no tengo ninguna información para decir que es cierto. Si Gallardo recibe algo, no tengo ninguna duda de que me lo va a comunicar. Pero como no tengo nada, no lo puedo tomar como cierto”, subrayó el titular del club de Núñez, en diálogo con CNN Deportes.