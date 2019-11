La Víbora: La gran diferencia entre El Potrillo y Keanu Reeves

¿Por qué Alejandro Fernández sale con una joven de 23 años? Nuestra serpiente tiene su propia teoría

Ay, hombres, hombres, nunca dejan de sorprendernos. Lo que son las cosas: mientras el guapote de Keanu Reeves revienta las redes sociales mostrando a su novia de 46 años de edad, con cabello sin gota de tinte, con poquísimo maquillaje y con una sonrisa encantadora, Alejandro Fernández vuelve a hacer el ridículo. No, no por una borrachera nueva, no se preocupen. Tampoco por posar afeminadamente en la fiesta de algún amigo. Y menos por haber moqueteado a un paparazzi.

El Potrillo ahora está en boca de todos porque tiene una nueva conquista. Ya saben, un chica de esas que parece que se van a romper si las tocas, con cara de muñeca de porcelana, y con expresión de que no tiene nada en el cerebro más que aire dando vueltas.

Pero bueno, eso no es lo más importante de la nueva relación, créanme. La verdadera noticia es que la muchachita en cuestión tiene 23 años, o sea, 25 años menor que él. Casi igual que Thalía y Tommy Mottola, aunque claro, Alejandro todavía no se ha hecho las 45 cirugías plásticas que se ha hecho Tommy.

El caso es que Ana Paula Valle, como se llama la chica, que por supuesto se dedica al modelaje porque esa carrera no implica ningún tipo de esfuerzo físico ni mental, es tres años menor que el hijo mayor del Potrillo, que tiene 26 años. Y es tan solo dos años mayor que las gemelas –América y Camila– del cantante. ¡Válgame!, es que ni siquiera me quiero imaginar cómo será una reunión entre todo ese clan, incluyendo a Ana Paula y al chavorruco de Alejandro.