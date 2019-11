Juez también favoreció a Marjorie de Sousa y Julián Gil deberá pagar la manutención

El actor también deberá aprobar el pasaporte de su hijo Matías

Julián Gil obtuvo una gran victoria. El juez autorizó y aprobó que el actor pueda convivir con su hijo Matías afuera del Centro de Convivencias. Pero la victoria no fue del todo para el famoso actor de telenovelas. El juez también escuchó las peticiones de Marjorie de Sousa.

Gil deberá pagar la manutención de su hijo. El 20% de sus ingresos deberán ser para el menor. Hay que recordar que Julián lleva meses sin pagar la manutención desde hace meses. En el programa de Telemundo, Suelta La Sopa, se ha expuesto a través de Juan Manuel Cortés.

Evidencian problemas con la pensión alimenticia de Matías: Dicen que Julián Gil no paga desde junio

Juan Manuel Cortés para Suelta La Sopa: “Quiero decirles que también hay un grave problema con la pensión alimenticia, porque Julián no solamente no paga desde junio”. Y además cuestionaron un punto importante sobre las declaraciones del actor, según refirió Cortés al exponer el siguiente comentario: “‘Un momento tú estás diciendo que no ganas ningún dinero en Estados Unidos y que ya no tienes tu contrato de exclusividad en México, entonces cómo nos dices que te vas de viaje a Estados Unidos todos los fines de semana y que es por eso que no puedes cumplir con las convivencias con tu hijo, si al mismo tiempo estás trabajando’”.

El juez también habló del pasaporte del menor. El pasaporte del niño fue aprobado. Marjorie de Sousa, madre de Matías, lleva meses pidiendo esto para poder sacar a su hijo del país, sobre todo porque ella suele grabar alguna de sus telenovelas en Miami, y para no descuidar a su hijo, al no poder sacarlo del país, debía volar todos los fines de semana para estar con él.