El joven amor de Lupillo Rivera está en problemas con Chisme No Like

Lupillo Rivera asegura que fue extorsionado, es decir que se vio obligado a revelar detalles de su relación con Belinda porque que chantajeado. Al parecer existe un vídeo íntimo de los meses en los que Lupillo y la rubia estuvieron juntos. Y para detener su exposición el cantante tuvo de hablar.

“Esa vez nos atoraron… me atoraron con un video, me atoraron y me dijeron: ‘Lupe necesitamos hablar de esto porque puede salir este video’, así de fácil. Tengo que decirlo aunque se enoje, ¡y se enojó! Está bien, no hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger”, reveló Lupillo según confirmó el portal de Excelsior.

Las declaraciones de Rivera han puesto en aprietos al programa Chisme No Like, producción que se transmite por YouTube y que fue el medio a través del cual Lupillo confirmó su romance de cinco meses con la intérprete de “Luz Sin Gravedad”.

Ahora los conductores del programa, Javier Ceriani y Elisa Beristain, no solo se defienden sino que acusan a Belinda de extorsión y secuestro.

Sobre la extorsión de Belinda para con Chisme No Like y la eliminación de los vídeos en donde se le mencionan, el argentino dijo que todo empezó con la presentación de la rubia en los Premios de la Radio, en donde amenazó con no subir al escenario y presentarse como tenía previsto, si el programa no eliminaba los vídeos mencionados, según le reveló al programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante.

Ante los hechos, Javier Ceriani ha sido contundente: “Nos puso en peligro a todos, comprometió a la empresa. Hizo un “Belinda Gate“, al periodismo del espectáculo. Algo que no se hace porque es inconstitucional, porque es ilegal, porque es un atropello al periodismo. Yo personalmente, Javier Ceriani, no se lo voy a permitir. Yo estoy pidiendo ahora un stop a Belinda. Hay que parar a esta chica, que termine de hacer esto que está haciendo con el periodismo, con la prensa y con la libertad de expresión”.

En cuando al secuestro Gustavo Adolfo Infante compartió los mensajes que Elisa Beristain, en donde ésta hablaba del secuestro de un productor del programa.

“Nos puso entre la espada y la pared. Y ahí no paró. Secuestró a mi productor – “Stranski”- privándolo de su libertad, reteniéndolo junto con Dani y toda su gente, sin permitirles salir hasta que borraran todos los vídeos que teníamos en nuestro canal de YouTube, Chisme No Like. Esto es un atropello, o sea”, leyó el conductor de televisión.

Ceriani calificó las acciones de Belinda de “chantaje y extorsión al periodismo“.

Pero parece que ha sido la periodista Ana María Alvarado la que esclareció los rumores, según afirman medios mexicanos.

Según reveló ésta, Belinda aceptó ser para del homenaje a Selena Quintanilla en los famosos Premios de La Radio, pero pidió a cambio como favor a Pepe Garza, el organizador, que éste le dijera a su esposa, Elisa Beristain, que dejara de hablar de su persona.

Según mencionan algunos medios, Ana María Alvarado contó que Pepe se molestó con su propia esposa y que éste le dijo todavía que él ya le había dado su palabra a Belinda, para que ésta y su producción accediera a bajar los vídeos.

Hoy a través de Chisme No Like sus conductores hablaron a fondo sobre este gran escándalo con Belinda y Lupillo Rivera.