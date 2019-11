La controversial receta de chilaquiles de Martha Debayle

La conductora desató críticas por hacer los chilaquiles “como Dios manda” y no como estamos acostumbrados a comerlos.

El orden de los productos sí altera el resultado, al menos en la cocina. Eso quedó demostrado con la receta de chilaquiles que compartió en YouTube la famosa presentadora y locutora Martha Debayle, la cual desató un sinfín de reacciones en la red.

Aunque su video se titula “Chilaquiles Debayle”, Martha explica que enseñará a preparar este platillo “verdaderamente como Dios manda”, pues considera que la manera en la que regularmente nos preparan los chilaquiles no es la adecuada.

“No se trata de freír unos totopos, aventarlos en un plato, aventarles una salsa verde encima, luego un chorrito de crema, unas rebanadas de cebolla y unos pollos deshebrados encima. ¡Así no son!.

La nicaragüense reconoce que no sabe cocinar, y asegura que las cosas que sabe hacer, las hace muy bien, por lo que decidió compartir la manera en la que cree que uno de los mejores platillos mexicanos debería de ser ejecutado.

“All together”. La forma de prepararlos de Martha es con una salsa verde caliente donde la crema, queso manchego y el pollo están integrados previos a revolver con los chilaquiles, “el chiste es que en cada bocado, ustedes tengan en este tenedor, todos los ingredientes cohesivos, unidos, en un solo momento”, expreso la conductora.

Lo que pareciera una simple variación a la receta de los chilaquiles desató una ola de comentarios, desde los que critican el uso de queso manchego en lugar de queso freso, y la falta de epazote. Hasta los que consideraron una ofensa a la gastronomía mexicana. Algunos de los comentarios negativos que hacen al video:

-“Aaaagh guacala así no son los chilaquiles no malinformen”.

-“No mi chava no me convencen lo bonito es ver arriba la crema el queso y el pollo no todo revuelto”.

-“Queso manchego? Que mexicano jaja.. Esos se preparan con queso fresco”.

-“Es una ofensa a nuestra gastronomía esa marranada!”

-Aunque no todo es negativo, muchos seguidores de la conductora defendieron y agradecieron su receta.