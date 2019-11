‘Canelo’ responde al reto del peleador de la UFC

Hace algunas semanas el luchador de la UFC, Jorge Masvidal retó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a un combate y el pelirojo respondió que realmente no le intreresa.

Después de su victoria de 244 en la UFC, Masvidal dijo durante su conferencia de prensa posterior que quiere “destruir” a Álvarez dentro del ring de boxeo.

Sin embargo, ‘Canelo’ ha respondido y no parece muy interesado en celebrar este combate.

“Con el debido respeto, siempre sentí que no tenía por qué estar en una jaula de MMA (…) Pienso lo mismo, si viniera (Masvidal) al ring, no tienen por qué estar allí. Desde el punto de vista comercial, sí, es atractivo, pero no es mi prioridad”, ‘Canelo’